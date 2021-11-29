Названа новая причина роста цен на продукты в России

Со следующего года производство молока, соков, масла, кондитерских изделий и других продуктов питания может подорожать из-за запуска новой концепции Расширенной ответственности производителей (РОП). Такую причину роста цен назвала газета «Ведомости».

После этого себестоимость производства может подскочить на 18-25 процентов. РОП предполагает повышение нормативов утилизации упаковки до 100 процентов, а также индексацию ставки экосбора для тех предприятий, которые не берут на себя переработку.

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Кроме того, российские производители предупредили о возможном повышении цен на бытовую технику. Цены на нее могут вырасти на 15 процентов на фоне нового запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов. Бизнес из-за запрета не сможет утилизировать свою продукцию по РОП, поэтому ему придется платить экосбор.

По данным Росстата, инфляция в октябре достигла 8,13 процента в годовом выражении. Больше всего подорожало продовольствие, особенно плодоовощные продукты. Рост цен на еду, по мнению Центрального банка, обусловлен плохим урожаем в этом году. По прогнозам регулятора, продовольственная инфляция может продолжить расти в первом полугодии 2022 года. При этом, в Кремле не увидели поводов для излишнего алармизма из-за роста цен в стране. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, правительство и Центробанк сохраняют все необходимые параметры для макроэкономической стабильности в России.