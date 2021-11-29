Россиян предупредили о возможном повышении цен на бытовую технику

Российские производители предупредили о возможном повышении цен на бытовую технику, сообщают «Известия».

По информации издания, россиянам нужно готовиться к тому, что товары из этого сегмента подорожают примерно на 15 процентов из-за нового запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов. Бизнес из-за запрета не сможет утилизировать свою продукцию по РОП (расширенная ответственность производителя — прим. ред.), поэтому ему придется выплачивать экосбор.

Как пишут «Известия», электроника и бытовая техника в 2021 уже подорожали на 10-15 процентов. Этот показатель может увеличиться еще на 13 процентов, как только закон вступит в силу в 2022 году. Эксперты также заявили, что у повышения цен есть и другие причины: например, проблемы с контейнерными перевозками и сообщением с другими странами из-за пандемии.

По прогнозам специалистов, электроинструменты в 2022 году подорожают на 11 процентов, электроника — на 9 процентов, а мелкая бытовая техника — на 13-15 процентов.

Ранее крупные сетевые рестораны России, в числе которых «Шоколадница», Novikov Group, Tigrus Group и Black Star Burger, заявили о массовом повышении цен до 15 процентов в 2022 году. Президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров отметил, что на ценах, в частности, отражается рост стоимости логистических услуг.