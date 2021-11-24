Кремль отреагировал на рост цен в России

В Кремле не видят поводов для излишнего алармизма из-за инфляции в России, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство и ЦБ сохраняют все необходимые параметры для макроэкономической стабильности в России — так отреагировал Песков на вопрос журналистов об ослаблении рубля и роста цен на фоне напряженности вокруг Украины и Белоруссии.

«Жить в современном мире и не испытывать давление международных инфляционных тенденций невозможно. Мы видим с вами беспрецедентно высокую инфляцию в долларовой зоне, высокую инфляцию в зоне евро. Конечно же, быть свободными, стерильными, свободными от влияния негативных этих тенденций быть невозможно, к сожалению», — подчеркнул он.

По данным Росстата, инфляция в октябре достигла 8,13 процента в годовом выражении. Больше всего подорожало продовольствие, особенно плодоовощные продукты. Рост цен на еду, по мнению Центрального банка, обусловлен плохим урожаем в этом году. По прогнозам регулятора, продовольственная инфляция может продолжить расти в первом полугодии 2022 года.

