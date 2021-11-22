Польша обвинила Россию в европейской инфляции

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что инфляция в Европе наступила из-за действий российской энергетической компании «Газпром» и российских властей, а также из-за строительства газопровода «Северный поток-2». Его слова передает РИА Новости.

По данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне в октябре выросла до рекордных 4,1 процента впервые с июля 2008 года. Еще месяцем ранее показатель равнялся 3,4 процента. Моравецкий пояснил, что столь сильная инфляция в европейских странах вызвана подорожанием энергоносителей, в частности, газа, и обвинил российского поставщика «Газпром» в завышении цен.

«Сегодня мы столкнулись с такой ситуацией, когда в большинстве стран Европы инфляция исторически высокая по сравнению с последними 20-30 годами. А за высокие цены энергоносителей отвечают "Газпром" и Россия. Отвечает "Северный поток-2", отвечают те в Европейской народной партии, которые не только не заблокировали "Северный поток-2", а способствовали постройке этого северного газопровода, который сегодня является элементом шантажа в руках президента Путина», — заявил Моравецкий.

В начале осени в Европе резко выросли цены на газ — в начале октября стоимость топлива приближалась к двум тысячам долларов. Энергетический кризис развернулся из-за низкого уровня заполненности европейских хранилищ, сокращения предложения основных поставщиков и высокого спроса на газ в азиатских странах. К моменту написания новости фьючеры на газ торгуются по цене 994 доллара, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

