Польша достроила газопровод для отказа от российского газа

Gaz-System объявил о завершении укладки труб газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу

Польский газовый оператор Gaz-System заявил о завершении укладки труб газопровода Baltic Pipe, который связывает республику с месторождениями газа в Норвегии. Как говорится в сообщении на сайте оператора проекта, строительство фактически завершено, в течение года газопроводу предстоит пройти необходимые испытания, технические тесты и согласования.

Последний сварной шов, объединивший части трубы, идущие с побережья Польши и Дании, был сделан в четверг, 18 ноября. Уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский подчеркнул, что этот день значительно приближает Польшу к дифференциации источников газа и отказу от поставок из России.

Чиновник напомнил, что контракт с «Газпромом» действует до декабря 2022 года. Поставки по нему составляют 10 миллиардов кубометров в год. Эту мощность может полностью взять на себя Baltic Pipe, имеющий сравнимую пропускную способность.

Президент правления Gaz-System Томаш Стемпень рассказал, что коммерческую транспортировку газа по новому маршруту предполагается начать с 1 октября 2022 года. Реализация проекта ведется в соответствии с утвержденным графиком.

Длина газопровода составляет 275 километров. Он проходит через воды Дании, Швеции и Польши. Стоимость проекта оценивалась в 1,7 миллиарда долларов.

В сентябре этого года Польша подтвердила, что не намерена продлевать контракт с «Газпромом» по поставкам газа. Впервые об этом было объявлено в ноябре 2019 года.