Должность министра финансов России назвали самой уязвимой

Швейцарский банк Credit Suisse выпустил ежегодное исследование Investment Outlook 2022, в котором в том числе оценил ситуацию на российском рынке и перспективы российской экономики. Текст доклада есть в распоряжении «Ленты.ру».

Главной интригой следующего года эксперты назвали возможные перестановки в правительстве. При этом должность министра финансов, которую занимает Антон Силуанов, по их мнению, является самой уязвимой. Поводом для такого вывода названо предполагаемое начало усиленных инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Авторы доклада полагают, что фокус фискальной политики в России сместился от крайне консервативной к ориентированной на экономический рост и социальную поддержку населения, что требует средств. Правительство сталкивается с требованием со стороны бизнеса инвестировать в конкретные проекты, а исполнение таких запросов может привести к повышенным тратам в начале следующего года и превышению запланированных расходов за весь год. Таким образом, глава Минфина будет вынужден балансировать между двумя стимулами.

По оценке швейцарского банка, годовая инфляция в России остановится на уровне 7,9 процента, что совпадает с верхней границей оценки Центробанка. Вместе с тем эксперты ожидают, что на целевой уровень в 4 процента инфляция в России вернется уже в следующем году, что оптимистичнее других оценок.

Credit Suisse ставит на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Ключевая ставка может вырасти до 8,5 процента и продержаться на таком уровне большую часть следующего года или даже весь год.

Вместе с тем в банке ожидают, что в 2022 году российские акции вместе с другими акциями развивающихся рынков будут демонстрировать привлекательную доходность. У рынка хорошие фундаментальные показатели, в первую очередь из-за роста цен на энергоносители, но ситуацию осложняют геополитические риски.

Последний факт сыграл важную роль в ситуации на российском рынке накануне, 22 ноября. На фоне сообщений о возможном вторжении России на территорию Украины за сутки индекс Мосбиржи упал на 3,58 процента — худший результат с 15 апреля 2020 года, когда разгорался нефтяной кризис.

В конце октября стало известно, что Минфин России предложил ограничить расходы из ФНБ на новые нефтяные и газовые проекты, противоречащие принципам устойчивого развития. В ведомстве полагают, что из-за глобального энергоперехода часть из них будут заведомо убыточными.