Российский фондовый рынок обвалился

Индекс Московской биржи в начале торгов во вторник, 23 ноября, откатился до уровня начала августа, опустившись до 3776,61 пункта, свидетельствуют данные Мосбиржи. Последний раз индекс опускался ниже 3800 пункта 8 августа 2021 года (3790,63 пункта). К 11:40 индекс подрос и даже вышел в плюс, составив 3879,39 пункта (плюс 0,17 процента).

Другой основной индекс российского фондового рынка — РТС — также обвалился, опустившись до 1585,65 пункта. Последний раз падение ниже этой отметки было зафиксировано 26 июля (1574,63 пункта). К 11:40 индекс вырос до 1628,72 пункта (плюс 0,04 процента).

Среди «голубых фишек» Мосбиржи по состоянию на 11:55 больше всего подешевели акции компании TCS Group, владеющей банком «Тинькофф». Бумаги потеряли 3,15 процента и опустились до 6407,2 рубля за акцию. Наибольший рост показал «Новатэк», чьи акции подорожали на 2,23 процента, до 1611 рублей за штуку.

По итогам торгов 22 ноября индекс Мосбиржи потерял 3,58 процента, показав худшее падение с 15 апреля 2020 года. Индекс РТС рухнул на 5,5 процента.

Падение российского фондового рынка связано с несколькими причинами, считают эксперты. Негативное влияние на инвесторов оказали новости о возможной подготовке нападения российских вооруженных сил на Украину в 2022 году. Собеседники агентства Bloomberg сообщили, что Москва якобы планирует атаку с трех сторон: с Крыма, со стороны российско-украинской границы и с Белоруссии. В Кремле это отрицают.

Также отрицательно влияет падение стоимости нефти. Brent упала до 78,8 доллара за баррель (минус 1,13 процента), WTI — до 75,53 доллара (минус 1,59 процента). Еще один негативный фактор — ситуация с «Роснано». Государственная компания сообщила о долгах, поставив под угрозу выплаты по облигациям. В случае дефолта по цепочке пострадают другие отечественные компании с государственных участием.