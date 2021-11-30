Малышева оценила опасность желтухи в разном возрасте

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала, оценила опасность желтухи. По ее словам, в разном возрасте организм реагирует на этот синдром по-своему. К примеру, у новорожденных желтуха может считаться нормой и не требовать лечения.

Коллега Малышевой по программе, педиатр-иммунолог Андрей Продеус отметил, что у новорожденных физиологическая желтуха обычно держится не более двух недель. Такая продолжительность считается нормой и говорит о том, что организм ребенка адаптируется к взрослой жизни, пояснила Малышева. «Если вдруг мы видим интенсивную желтуху, назначается анализ [крови] на уровень билирубина. И если цифры высокие, мы назначаем самое первое, самое простое и самое безобидное лечение — фототерапию», — добавил Продеус.

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Что касается желтухи у взрослых, к норме она не относится. Более того, она может сопровождаться вирусным заболеванием, например, гепатитом А. Соведущий кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман рассказал, что эта инфекция передается фекально-оральным путем. «Глобально — вы заразились через рот: или вы попили родниковой воды, некипяченого молока, или просто ковырялись в земле, а потом съели бутерброд», — привел Гандельман примеры заражения. Основными симптомами при такой форме желтухи являются темная моча, желтая кожа и белый кал.

При инфекционной желтухе заразившегося госпитализируют. Под наблюдением медиков взрослый пациент проходит комплексное лечение различными препаратами. Чтобы избежать таких последствий, врачи рекомендуют вакцинироваться. По словам Гандельмана, сегодня делают прививки от гепатитов А и B. В случае с первым укол необходимо сделать один раз — антител хватает на всю жизнь. Ревакцинироваться от гепатита B рекомендуется раз в три-пять лет.

«Желтуха у взрослых нормой не может быть никогда и ни при каких обстоятельствах. Поэтому в случае с новорожденными мы следим, чтобы она была ровно столько, сколько нужно. В случае со взрослыми мы лечим однозначно», — заключила Малышева.

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