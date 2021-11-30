Российский фондовый рынок отыграл утреннее падение

Основные российские фондовые индексы отыграли утреннее падение. Индекс Мосбиржи завершил основную торговую сессии на Московской бирже во вторник, 30 ноября, на отметке в 3890,59 пункта (плюс 0,28 процента), индекс РТС поднялся до 1645,81 пункта (плюс 0,43 процента).

Среди «голубых фишек» Мосбиржи лидерами стали TCS Group (плюс 4,42 процента, до 7245 рублей за акцию), «Полиметалл» (плюс 4,22 процента, до 1389 рублей) и «Полюс» (плюс 3,74 процента, до 14 500 рублей). Больше всего подешевели бумаги «Сургутнефтегаза» (минус 4,29 процента, до 36,94 рубля), НЛМК (минус 1,72 процента, до 216,32 рубля) и МТС (минус 1,57 процента, до 291,85 рубля).

Нефть после подъема накануне вновь начала дешеветь. На 18:55 Brent торговалась по 70,53 доллара за баррель (минус 3,67 процента), WTI — по 67,27 доллара (минус 3,83 процента). В моменте Brent опускалась ниже 70 долларов впервые за три месяца. Газовые фьючерсы стоили 1140 долларов.

Курс доллара составил 74,55 рубля (минус 0,05 рубля), курс евро — 84,07 рубля (минус 0,1 рубля). Биткоин торговался по 57 700,4 доллара за монету (плюс 0,99 процента).