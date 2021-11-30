Цены на нефть рухнули

Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов впервые с 23 августа

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 70 долларов впервые с 23 августа, свидетельствуют данные биржи.

В ходе торгов во вторник, 30 ноября, стоимость барреля Brent рухнула до 69,71 доллара (минус 4,79 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии). Нефть марки WTI подешевела до 66,53 доллара (минус 4,89 процента).

На фоне дешевеющей нефти упали акции российских нефтяных компаний. По состоянию на 16:47 мск бумаги «Лукойла» опустились до отметки в 6585 рублей за штуку (минус 0,47 процента), «Роснефти» — до 564,6 рубля (минус 1,51 процента).

Снижение нефтяных котировок связано с распространением нового штамма коронавируса B.1.1.529, получившего название омикрон. Ранее 30 ноября генеральный директор фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель заявил, что существующие вакцины будут менее эффективны против нового штамма из-за большого количества мутаций. Слова Банселя привели к снижению европейских рынков.