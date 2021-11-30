Цены на нефть опустились до уровня августа

Цена нефти марки Brent на ICE опустилась ниже 68 долларов за баррель впервые с 23 августа

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2022 года на лондонской бирже ICE опустилась на 7,4 процента — до 67,8 доллара за баррель, сообщается на сайте торговой площадки на 21:06 по московскому времени.

Цена барреля нефти Brent впервые с лета стала менее 68 долларов. Предыдущий аналогичный показатель был зафиксирован 23 августа 2021 года. Кроме того, стоимость фьючерса на нефть WTI упала на 7,51 процента, до 64,7 доллара за баррель.

Отмечается, что на 20:17 по Москве нефть Brent торговалась на уровне 67,77 доллара за баррель (минус 7,36 процента). Стоимость нефти WTI снижалась на 7,42 процента, до 64,77 доллара за баррель.

Ранее российские аналитики спрогнозировали резкий рост ценам на нефть. По их мнению, стоимость нефти марки Brent может подняться до 76-77 долларов за баррель, а после встречи Организации стран-производителей нефти (ОПЕК+) — преодолеть отметку в 80 долларов за бочку.