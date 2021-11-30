Ценам на нефть спрогнозировали резкий рост

В ближайшие дни цена нефти марки Brent может подняться до 76-77 долларов за баррель, а после встречи Организации стран-производителей нефти (ОПЕК+) — преодолеть отметку в 80 долларов за бочку. Такой прогноз дали аналитики, опрошенные изданием «Известия».

Эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода отметил, что в понедельник, 29 ноября нефтяные котировки вновь стали повышаться после резкого обвала более чем на 11 процентов на прошлой неделе. До объявления о возникновении нового штамма коронавируса омикрон и введения новых ограничений в ряде стран 25 ноября баррель Brent стоил 82 доллара, а уже днем позже — 72,8 доллара.

Аналитик «Финам» Андрей Маслов напомнил, что в конце лета этого года инвесторы аналогично отреагировали на сообщения об индийском штамме дельта. Тогда котировки упали на восемь процентов за три дня, но спустя всего неделю полностью отыграли падение.

По мнению заместителя руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, на фоне ожиданий рынка, что страны ОПЕК+ на ближайшей встрече, запланированной на 2 декабря, внесут корректировки в условия сделки и приостановят увеличение добычи, уже в ближайшее время стоимость барреля нефти может подняться до 76-77 долларов.

Лобода уверен, что если картель примет такое решение, то котировки укрепятся и превысят планку в 80 долларов. Однако, подчеркивает аналитик, подобные умеренно-позитивные прогнозы смогут реализоваться только при отсутствии обострения распространения нового штамма коронавируса.

Ранее CNBC сообщил, что европейский рынок оправился от нового штамма коронавируса. В частности, за день 29 ноября стоимость черного золота увеличилась на 5 процентов, до 75,6 доллара за баррель.

