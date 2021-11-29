Нефть марки Brent выросла на 5,64 процента после падения в пятницу

Цены на нефть взлетели в ходе торгов в понедельник, 29 ноября, частично отыграв 11-процентное падение 26 ноября, вызванное новостями о распространении нового штамма коронавируса B.1.1.529.

Нефть марки Brent на пике подорожала до 75,29 доллара за баррель (плюс 5,64 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии). В 10:35 она торговалась по 74,83 доллара (плюс 4,53 процента). Нефть марки WTI на максимуме поднялась до 72,14 доллара (плюс 5,9 процента). На 10:35 ее стоимость составляла 71,53 доллара (плюс 4,96 процента).

На рост котировок повлияли слухи о том, что страны ОПЕК+ на заседании 2 декабря откажутся от увеличения уровня добычи нефти из-за опасности распространения нового штамма коронавируса, пишет Reuters. Ранее планировалось увеличить добычу нефти в декабре на 400 тысяч баррелей в сутки.

Штамм коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружили в Южной Африке. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила о наличии у него большого количества мутаций. Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков считает, что в странах с высоким коллективным иммунитетом последствия от распространения омикрон-штамма будут более мягкими.