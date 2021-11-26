Цены на нефть рухнули

Цена на нефть Brent упала до 73,28 доллара за баррель

Цены на нефть в ходе торгов вечером 26 ноября рухнули до двухмесячных минимумов. На момент написания новости Brent стоила 73,93 доллара за баррель (минус 10,5 процента) и ранее опускалась до 73,28 доллара, свидетельствуют данные биржи.

Стоимость WTI составляет 69,2 доллара за баррель (падение около 11 процентов), на минимуме цена опускалась до 69,06 доллара.

Нефть дешевеет на фоне информации о новом штамме коронавируса. На информацию негативно отреагировали и фондовые рынки. Обвалились основные биржевые индексы США, европейских стран, Японии, Китая.

Российский фондовый рынок также рухнул. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 3810,98 пункта (минус 3,47 процента), индекс РТС — до 1589,38 пункта (минус 4,58 процента).

Штамм B.1.1.529 обнаружили в ЮАР. Ученые не уверены, что существующие вакцины смогут противостоять этой форме COVID-19, которую также выявили в Гонконге и Ботсване. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже объявила, что созовет чрезвычайную встречу из-за нового штамма. Из-за угрозы государства стали принимать решения об отмене авиасообщения со странами Африки.