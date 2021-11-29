Европейский рынок оправился от нового штамма коронавируса

Основные биржевые индексы европейского фондового рынка оправились от новостей о распространении нового штамма коронавируса B.1.1.529, открывшись ростом на торгах 29 ноября, пишет CNBC.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на пике до 469,74 пункта (плюс 1,1 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии). На 12:25 московского времени он составлял 468,08 пункта (плюс 0,87 процента). Ведущий индекс британской фондовой биржи FTSE 100 поднимался до 7134,14 пункта (плюс 1,28 процента), индекс DAX, отражающий среднюю капитализацию крупнейших немецких компаний, вырос до 15 439,45 пункта (плюс 1,19 процента). Индекс CAC 40, показывающий среднюю капитализации 40 крупнейших французских компаний, поднялся до 6835,04 пункта (плюс 1,43 процента).

Европейские индексы выросли после резкого падения в пятницу, 26 ноября. Новость о появлении нового штамма ударила по всем мировым рынкам. Также обрушились нефтяные котировки. Цена нефти марки Brent упала почти на 11 процентов. Инвесторы опасаются новых локдаунов и замедления мировой экономики.

29 ноября российский фондовый рынок вырос. На 12:45 индекс Мосбиржи составлял 3858,55 пункта (плюс 1,25 процента), индекс РТС — 1621,42 пункта (плюс 2,02 процента).