Лишенный депутатской неприкосновенности Рашкин подал иск к Госдуме

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин, которого лишили неприкосновенности после охоты на лося, подал в Тверской суд Москвы иск к Думе и главе думской комиссии по этике Отари Аршбе. Об этом сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, пишет «Интерфакс».

По его словам, адвокатов Рашкина не пустили на заседание Госдумы, где с депутата сняли неприкосновенность — это и послужило поводом для иска. Обухов отметил, что в соответствующем заявлении политик попросил, чтобы его представителей, профессиональных адвокатов, пустили на заседание комиссии по этике.

Вместе с тем он добавил, что на заседании комиссии, а также на последовавшем заседании Госдумы присутствовали представители государственного обвинения.

Ранее стало известно, что Рашкин попал в больницу после решения Государственной Думы о лишении его депутатской неприкосновенности. В настоящее время о состоянии здоровья политика не сообщается.