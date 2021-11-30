Попавшему в больницу Рашкину провели операцию

Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, госпитализированному ранее из-за обострившейся на нервной почве глазной болезни, провели операцию. Об этом сообщает «Звезда» в своем Telegram-канале.

О состоянии здоровья политика не сообщается.

Ранее стало известно, что Рашкин попал в больницу после решения Госдумы о лишении его депутатской неприкосновенности.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов считает, что с 25 ноября, когда было вынесено решение о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности, никаких движений по делу не заметно. «Сейчас не было ни обысков, ни допросов. Пока [спикер Госдумы Вячеслав] Володин завизирует документы, пока они уйдут в прокуратуру, возможно, за дело возьмется и Следственный комитет. Разрешение следствием у Госдумы получено, неприкосновенность снята, Рашкин признался и уже даже компенсировал преступление покупкой нового лося, так что спешить правоохранителям некуда. Поэтому дело на разработке», — сообщил он.

В четверг, 25 ноября, депутаты Госдумы проголосовали за лишение неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте на лося. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный объяснил, что решение нижней палаты парламента продиктовано запросом общества на открытость и справедливость.

В октябре 2021 года полицейские остановили в Саратовской области машину депутата, в багажнике которого они нашли убитого лося. Позже Рашкин признался в убийстве животного.

