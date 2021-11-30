На Украине заявили о ставшей «несравненно сильнее» украинской армии

Кулеба: армия украины с 2014 года стала «несравненно сильнее» и «ответит на удар» России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга для журналистов заявил, что украинская армия стала несравненно сильнее по сравнении с 2014 года и «сможет ответить на удар» России. Его слова приводит РИА Новости.

Он призвал к оперативным действиям по «сдерживанию» Москвы, обвинив Кремль в якобы переброске 115 тысяч военнослужащих, танков, артиллерии, военно-воздушных и военно-морских сил, а также средств радиоэлектронной борьбы на границу с Украиной.

«Лучше действовать сейчас, чем когда будет поздно. Если Россия решит провести военную операцию, все произойдет буквально в мгновение ока», — заявил Кулеба.

Ранее глава украинского МИД заявил, что план «вторжения» России в страну «находится на столе» в Москве. По его словам, Россия рассматривает вариант вторжения в качестве одной из альтернатив, в то время как Киев и его партнеры работают над тем, чтобы отговорить Москву этого выбора.

