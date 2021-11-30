На голове Лепса заметили шрамы после пересадки волос

Григорий Лепс появился на публике со шрамами на затылке и привлек внимание фотографов

Российский певец Григорий Лепс появился на публике со шрамами на голове и привлек внимание фотографов. Соответсвующие снимки публикует StarHit.

Папарацци сфотографировали 59-летнего исполнителя на премьере фильма режиссера Петра Буслова «Бумеранг» с дочерью Ингой. Знаменитость посетил красную ковровую дорожку в синем классическом костюме, белой рубашке и галстуке ярко-красного цвета. На размещенных кадрах на его голове заметны шрамы.

Приближенные к Лепсу источники рассказала журналистам, что рубцы на затылке артиста остались после операции по пересадке волос, которую он перенес осенью. По словам представителей музыканта, он уже делал подобные процедуры дважды — в США и Южной Корее. «Артисту ведь важно хорошо выглядеть и поддерживать себя в форме!» — пояснили они.

Кроме того, на изменения во внешности певца обратили внимание и фанаты в комментариях под его последним роликом в Instagram. В видео мужчина принес свои соболезнования близким Александра Градского, который скончался 28 ноября от инфаркта головного мозга.

«Что с Лепсом?», «Вы удаляли волосы? Зачем брили голову?», «Лепс выглядит болезненно», «Почему у вас на голове плешь?», «Лепс лысеет, как-будто старик», «Григорий изменился, но как-то странно выглядит», «Откуда у вас шрамы на голове?», «Лепс болен?» — высказывались поклонники.

В июле Григорий Лепс рассказал о похудении на 12 килограммов во время пандемии и проблемах со здоровьем. «Как? Надо перестать жрать. И все. На ночь не наедаться. До концерта я не ем. Мне легче дышать и работать, когда желудок пустой», — объяснил артист. По словам знаменитости, он также пытается сократить потребление алкогольных напитков.