Власти проверят информацию о заклеенных датчиках на шахте «Листвяжная»

Ростехнадзор проведет проверку после слов горняков о заклеенных датчиках в «Листвяжной»

Ростехнадзор займется проверкой информации после сообщений от горняков о заклеенных газовых датчиках на кемеровской шахте «Листвяжная». Об этом сообщает РБК со ссылкой на сибирское управление ведомства.

Ранее сообщалось, что начальство шахты проклеивало изнутри датчики двусторонним скотчем, чтобы те показывали заниженные показатели газа.

В Ростехнадзоре отметили, что во время предыдущих проверок инспекторы не выявили случаи массового выхода из строя стационарных датчиков и персональных газоанализаторов. В ведомстве подчеркнули, что сообщения о намеренной порче датчиков для искажения показаний приборов к ним не поступали.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября. В результате ЧП погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей. Возбуждено уголовное дело, пятерых подозреваемых, в том числе директора шахты, арестовали. Семьи погибших на «Листвяжной» получат по одному миллиону рублей от Фонда социального страхования.