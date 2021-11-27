Шахтеры «Листвяжной» рассказали о заклеенных для снижения показаний датчиках

Начальство на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области проклеивало изнутри датчики концентрации метана, чтобы те показывали заниженные показатели газа. Об этом РБК рассказал машинист от подрядной организации, которая занимается на шахте этими датчиками.

По его словам, датчик проклеивали изнутри двусторонним скотчем, чтобы туда не поступал воздух, и прибор показывал заниженные данные. «Руководство просто перемыкает эти датчики, и все. Все это видели», — отметил машинист. Он подчеркнул, что приборы выдаются шахтерам перед сменой и сдаются обратно после работы.

Предполагается, что это делалось с той целью, чтобы сотрудники подрядной организации не отказывались от работы. Брат погибшего шахтера, также работающий горняком, подтвердил проблемы с датчиками, и что на предприятии «многое скрывается», поскольку от этого зависит зарплата.

В компании «СДС-Уголь», которой принадлежит шахта, РБК не стали давать комментарии, сославшись на проводимое расследование уголовного дела.

Ранее стало известно, что шахту «Листвяжная» накануне трагедии, 24 ноября, проверял Ростехнадзор. Никаких нарушений выявлено не было.

Взрывы метана на шахте «Листвяжная» произошли утром 25 ноября. Погиб 51 человек, пострадали 63. Среди погибших как шахтеры, так и спасатели, отправившиеся на их спасение. Возбуждено уголовное дело, пятерых подозреваемых, в том числе директора шахты, арестовали на два месяца.