Стало известно о проводившейся Ростехнадзором проверке на шахте в Кузбассе

РЕН ТВ: Ростехнадзор накануне не выявил нарушений на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Шахту «Листвяжная» в Кузбассе, где произошел пожар, накануне, 24 ноября, проверял Ростехнадзор. Как стало известно телеканалу РЕН ТВ, никаких нарушений выявлено не было.

В то же время источник телеканала отметил, что в апреле этого года сотрудники Ростехнадзора при проверке зафиксировали, что на шахте «Листвяжная» отсутствуют датчики обнаружения ранних признаков возникновения пожара.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что в результате пожара на шахте погибли шесть человек. Он отметил, что из 43 пострадавших четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о двух горняках, которые находятся в реанимации.

По данным источника ТАСС, причиной пожара в шахте стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте, после чего дым распространился по всей шахте, взрыва не последовало. Все пострадавшие отравились продуктами горения, они госпитализированы.