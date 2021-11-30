Производитель знаменитых конфет оказался на грани банкротства

Австрийская компания Salzburg Schokolade, один из производителей знаменитых конфет «Моцарт», подала заявление о банкротстве. Об этом пишет агентство APA.

Salzburg Schokolade оказалась на грани банкротства из-за пандемии коронавируса. Спрос на кондитерские изделия производителя рухнул из-за снижения числа туристов, свадебных торжеств и других праздников. Магазины сладостей в Вене и Зальцбурге были закрыты несколько недель из-за отсутствия туристов.

Локдаун и существенный рост затрат на сырье, электроэнергию, зарплаты, логистические издержки и расходы на упаковочные материалы также стали причинами банкротства, отметил директор компании Кристиан Шюгерль.

Снижение продаж по сравнению с прошлым годом удалось лишь частично компенсировать в новом финансовом году. Компания не смогла выплатить сотрудникам зарплату за ноябрь и рождественскую премию. По данным издания, на грани увольнения оказались 140 сотрудников.

Ранее сообщалось, что российские производители сладостей планируют увеличить стоимость продукции перед Новым годом. Например, изготовитель конфет и шоколада «Акконд» предупредил торговые сети о резком подорожании продукции на 5-20 процентов с 1 декабря.