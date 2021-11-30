Власти выделили дополнительные выплаты российским медикам в условиях пандемии

Мишустин: на страховые выплаты медикам в пандемию дополнительно выделили 5 млрд рублей

В России на страховые выплаты медикам в пандемию дополнительно выделили пять миллиардов рублей, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Его слова приводятся в Telegram-канале кабмина.

Премьер напомнил, что в условиях пандемии медицинские работники круглосуточно помогают заболевшим коронавирусом. Мишустин уточнил, что дополнительные выплаты предусмотрены для врачей, среднего и младшего персонала, а также водителей скорой помощи.

По словам главы кабмина, в 2021 году российским медикам власти уже предоставили единовременные страховые выплаты на общую сумму около 20 миллиардов рублей.

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