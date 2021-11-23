В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в ряде регионов

Стабилизация ситуации с COVID-19 регистрируется в 34 российских регионах, заявила на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией главный санитарный врач страны Анна Попова. Запись трансляции телеканала «Россия 24» ведется на YouTube.

При этом, по словам Поповой, рост заболеваемости коронавирусом пока продолжается в 18 регионах России. В этой связи отменять ограничительные меры пока нецелесообразно.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в России следует разработать систему QR-кодов для граждан, переболевших коронавирусной инфекцией в легкой форме и не имеющих при этом прививки.

Таким образом россияне, не лечившиеся от COVID-19 в стационарах, будут получать QR-коды через портал госуслуг.