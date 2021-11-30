В Перми полицейские нашли 200 тысяч литров смертельно опасной незамерзайки

Полицейские Перми нашли и изъяли свыше 200 тысяч литров незамерзайки, в составе которой был метанол. Эта жидкость может быть смертельно опасной, использование метанола запрещено законом. Об этом во вторник, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД РФ.

По данным ведомства, опасную незамерзайку нашли в ходе операции «Алкоголь», которая проходит в Пермском крае. На территории одного из складов в промзоне Перми полицейские нашли предприятие, изготавливало незамерзайку с метиловым спиртом, но на этикетке конечного продукта он не упоминался.

Полиция закрыла это производство, помимо готовой продукции она изъяла несколько цистерн со спиртом и бухгалтерскую документацию. А также закрыла точку сбыта, в которой находилось около 30 тысяч литров этого стеклоомывателя.

Ранее сообщалось, что в Казани на вечеринке 15 студентов отравились алкогольными коктейлями после того, как по ошибке вместо алкоголя использовали незамерзайку, в составе которой был метиловый спирт. Все они попали в больницу, одна девушка умерла после нескольких дней в коме.

