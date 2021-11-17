Число отравившихся на вечеринке студентов в Казани снова увеличилось

Число госпитализированных студентов после вечеринки в Казани снова увеличилось — до 15. Об этом со ссылкой на главного токсиколога Минздрава Татарстана Алию Насибуллину, сообщает «Интерфакс».

13 человек с отравлением метанолом находятся в Казани, одна пострадавшая — в Башкирии, и еще одна девушка — в реанимации в Москве.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

Молодые люди по ошибке распили незамерзающую жидкость. Студенты забрали из багажника бутыль с жидкостью вместо емкости с алкоголем, после чего добавили в нее ароматизаторы и выпили. Анализ показал наличие в жидкости метанола.

Инцидент произошел в поселке Салмачи. Компания из 19 человек в возрасте от 20 до 22 лет отдыхала в коттедже и распивала пятилитровую канистру жидкости без маркировки. Большая часть из них 16 ноября попала в больницу с признаками отравления метанолом. Несколько из них находятся в реанимации.