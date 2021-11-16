В российском городе 11 человек отравились метанолом

ТАСС: 11 человек в Казани были госпитализированы с признаками отравления метанолом

В Казани 11 человек были госпитализированы с признаками отравления метанолом, заявили в Минздраве Татарстана, сообщает ТАСС.

Пострадавшие граждане обратились в Центр острых отравлений городской клинической больницы №7. По словам медиков, трое граждан находятся в тяжелом состоянии. «Врачи-токсикологи борются за жизни всех поступивших пациентов», — пояснили в Минздраве Татарстана.

Ранее МВД России выступило с предложением ввести уголовную ответственность за незаконный сбыт и хранение метанола.

В документе говорится о необходимости внесения изменений в Уголовный кодекс России, подразумевающие наказание за незаконный оборот метанола. Эти меры направлены на противодействие криминогенной обстановке, сложившейся за последний год и снижение числа смертельных отравлений граждан в результате употребления опасной спиртосодержащей жидкости.