В России предложили ввести уголовную ответственность за сбыт и хранение метанола

МВД России выступило с предложением ввести уголовную ответственность за незаконный сбыт и хранение метанола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции материалы ведомства.

В документе говорится о необходимости внесения изменений в Уголовный кодекс России, подразумевающие наказание за незаконный оборот метанола. Эти меры направлены на противодействие криминогенной обстановке, сложившейся за последний год и снижение числа смертельных отравлений граждан в результате употребления опасной спиртосодержащей жидкости.

В МВД также предлагают усилить контроль за производством, хранением, перевозкой и поставкой метанола с запретом сбыта его частным предпринимателям и коммерческим организациям, не имеющим лицензии.

27 октября начальник управления «Т» МВД России Олег Ким на заседании комитета Госдумы по экономической политике высказался за лицензирование оборота метанола в России из-за участившихся случаев массового отравления граждан суррогатным алкоголем. Он отметил, что сейчас оборот метанола никак не отрегулирован, его может приобрести любая фирма и продавать. Его стали использовать недобросовестные коммерсанты для производства суррогата после того, как в 2019 году было введено госрегулирование на этиловый спирт.

Представитель МВД указал, что после принятия поправок значительно сократились нелегальное производство и поставки этой спиртосодержащей жидкости. Бутлегеры стали использовать метанол, в результате чего в 2020 году участились случаи массовых отравлений россиян. За полгода скончались 56 человек в 11 регионах. Арестованы 16 обвиняемых в их смерти.