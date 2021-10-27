МВД предложило ограничить оборот метанола после массовых отравлений россиян

МВД выступило с инициативой установить лицензирование оборота метанола в России после участившихся случаев массового отравления граждан суррогатным алкоголем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления «Т» МВД Олега Кима, выступившего на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

Ведомство предлагает ввести государственное регулирование спиртосодержащей жидкости и ее строгую отчетность. Ким отметил, что сейчас оборот метанола никак не отрегулирован, его может приобрести любая фирма и продавать. Его стали использовать недобросовестные коммерсанты для производства суррогата после того, как в 2019 году было введено госрегулирование на этиловый спирт.

Представитель МВД указал, что после принятия поправок значительно сократились нелегальное производство и поставки этой спиртосодержащей жидкости. Бутлегеры стали использовать метанол, в результате чего в 2020 году участились случаи массовых отравлений россиян. За полгода скончались 56 человек в 11 регионах. Арестованы 16 обвиняемых в их смерти.