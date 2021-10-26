В российском регионе два человека умерли от отравления суррогатным алкоголем

Два человека умерли от отравления суррогатным алкоголем в Краснодарском крае

Двое жителей Славянска-на-Кубани Краснодарского края умерли от отравления суррогатным алкоголем. Об инциденте пишет РЕН ТВ.

Погибшие — 45-летний мужчина и 55-летняя женщина. Россияне не были знакомы, полицейские обнаружили тела в двух разных квартирах города.

Место, где было куплен поддельный алкоголь, правоохранители пока не установили.

За последний месяц в России произошло несколько массовых отравлений суррогатом. В Свердловской области от отравления алкоголем погибли 30 человек. В начале октября стало известно о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Как выяснилось, спирт, ставший причиной отравления, использовался для производства средства против коррозии. Всего пострадали 67 человек, 35 из них погибли.