В российском регионе изъяли тонны суррогатного спирта

В Свердловской области сотрудники полиции изъяли 10 тонн суррогатного спирта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах российского региона.

Рейд был проведен после отравления людей метанолом, который те приобрели на одном из рынков Екатеринбурга. Тогда погибли 18 человек. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту.

В начале октября стало известно о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Как выяснилось, спирт, ставший причиной отравления, использовался для производства средства против коррозии. Всего пострадали 67 человек, 35 из которых погибли. Следственный комитет возбудил 14 уголовных дел по факту произошедшего.