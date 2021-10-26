Число погибших от отравления спиртом в Свердловской области выросло

Количество погибших от отравления спиртом в Свердловской области выросло и достигло 30, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По словам источника агентства, эта цифра является предварительными данными.

Ранее сообщалось, что от отравления суррогатным алкоголем в Свердловской области скончались 24 человека. Полковник, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что 16 из них умерли в Екатеринбурге.

По факту произошедшего полиция задержала двоих мужчин, которые подозреваются в изготовлении и продаже поддельного алкоголя. В их отношении возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).