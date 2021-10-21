Число погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге увеличилось до 24

В Екатеринбурге число погибших от отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 24

В Свердловской области число погибших от отравления метиловым спиртом увеличилось до 24. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

«На сегодняшний день 24 человека [погибли]», — сказала представитель гособвинения журналистам в суде.

Ранее сообщалось, что от отравления суррогатным алкоголем погибли 18 человек. Полковник, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что 16 человек умерли в Екатеринбурге, один в Нижнем Тагиле и один в Ревде.

По факту случившегося задержаны двое мужчин, подозреваемых в изготовлении и продаже суррогатного алкоголя. В отношении предпринимателей возбудили уголовные дела по части 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).