В Москве произошло массовое отравление алкоголем со смертельным исходом

Первый случай смертельного отравления суррогатным алкоголем произошел в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, еще 11 октября четыре человека были госпитализированы в НИИ имени Склифосовского и больницу имени Юдина. Через два дня один из пострадавших скончался. Предварительной причиной смерти медики назвали токсическое действие этанола и метанола.

Полиция начала выяснять, у кого и где пострадавшие покупали алкоголь. По сведениям источника РЕН ТВ, компания распивала спиртное в московском кафе «Чашка».

Ранее в Свердловской области сотрудники полиции изъяли 10 тонн суррогатного спирта. Рейд был проведен после отравления людей метанолом, который те приобрели на одном из рынков Екатеринбурга. Тогда погибли 18 человек. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту.