На Урале изъяли 12,5 тонны суррогатного алкоголя после 26 смертельных отравлений

После смертельного отравления 26 человек на Урале полиция изъяла 12,5 тонны суррогатного алкоголя. Об этом в четверг, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В настоящий момент сыщики опросили более 50 свидетелей и потерпевших и пытаются установить точное количество пострадавших.

Полицейские уже задержали на местном рынке двоих подозреваемых, которые организовали нелегальную торговлю суррогатным алкоголем. При обыске нашли большое количество десятилитровых канистр из-под суррогата. Часть емкостей была с наклейками «Вита-Септ», что явно подразумевает антисептический, а не пищевой продукт. На других была надпись «Этиловый спирт», еще одна часть хранилась без маркировки.

Как сообщалось 16 октября, в Екатеринбурге несколько человек погибли после употребления спирта, в котором содержался смертельный для человека метанол.

Один из задержанных ранее уже привлекался за реализацию контрафакта и за незаконное предпринимательство. В настоящее время свердловская полиция проводит широкомасштабную профилактическую акцию под названием «Алкоголь» — ежедневно суррогат в местах вероятного сбыта ищут 1,2 тысячи правоохранителей.