Российская школьница взяла таблетки у подруги и попала в реанимацию

В Петербурге 14-летняя школьница попала в реанимацию после того, как приняла таблетки

В Санкт-Петербурге подросток попала в реанимацию после того, как взяла таблетки у подруги. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

В субботу, 13 ноября, 14-летняя школьница находилась в компании своей знакомой, которая дала ей таблетки с целью опьянения. Девочка приняла три таблетки и в результате почувствовала себя плохо.

Пострадавшей потребовалась помощь врачей. Ее госпитализировали в реанимацию с отравлением психотропными веществами. Помимо этого сообщается, что подросток состоит на учете в полиции по делам несовершеннолетних (ПДН).

Ранее стало известно, что трое детей отравились родительским самогоном в школе в подмосковном Раменском. Ребенок принес из дома самогон и показал друзьям. Школьники выпили прямо во время урока, а позже им всем стало плохо.