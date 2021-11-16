Число отравившихся поддельным алкоголем в Казани увеличилось

Число отравившихся поддельным алкоголем студентов в Казани увеличилось до 12. Об этом во вторник, 16 ноября, со ссылкой на источники пишет РЕН ТВ.

Ранее сообщалось об одиннадцати пострадавших. Инцидент произошел в поселке Салмачи. Компания из 19 молодых людей отдыхала в коттедже и распивала суррогатный алкоголь — пятилитровую канистру водки без маркировки, купленную у неизвестного лица. Большая часть из них 16 ноября попала в больницу с признаками отравления метанолом. Через знакомых они купили пятилитровую канистру водки без маркировки. После распития всем молодым людям стало плохо.

По данным регионального управления Следственного комитета (СК), их состояние оценивается как среднее и тяжелое. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Пострадавшим от 18 до 22 лет, уточняют следователи.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов на фоне массовых отравлений заявил о необходимости ужесточить госконтроль за оборотом алкогольной продукции.