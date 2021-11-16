Отравившееся в Казани суррогатным алкоголем оказались студентами

11 человек, госпитализированные в Казани из-за отравления суррогатным алкоголем, оказались студентами от 20 до 22 лет. Об этом пишет РЕН ТВ.

По информации издания, россияне приобрели через знакомых пятилитровую канистру водки. После употребления алкоголя студентам стало плохо.

Студенты были госпитализированы в городскую клиническую больницу №7 Казани с признаками отравления метанолом. Трое из 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что 18 человек погибли в Екатеринбурге, отравившись метанолом. Спирт погибшие приобрели на одном из городских рынков.

