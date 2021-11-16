После отравления метанолом 11 жителей Казани завели дело

СКР возбудил дело в связи с отравлением метанолом 11 человек в Казани

Следственный комитет России (СКР) начал расследование после отравления метанолом 11 человек в Казани. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») УК РФ.

По предварительным данным, потерпевшие выпили спиртосодержащий напиток, купленный у неустановленного торговца. В результате в больнице с отравлением оказались 11 молодых людей 1999-2003 годов рождения.

Они являются студентами. Трое в тяжелом состоянии. Пострадавшие приобрели пятилитровую канистру водки.