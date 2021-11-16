Появились подробности отравления поддельным алкоголем в Казани

Mash Iptash: одна из отравившихся суррогатным алкоголем студенток в Казани впала в кому

Одна из отравившихся поддельным алкоголем студенток в Казани впала в кому. Такие подробности инцидента с отравлением приводятся в Telegram-канале Mash Iptash.

Издание рассказывает, что компания молодых людей приобрела опасное спиртное для вечеринки в честь дня рождения. Ребята отдали знакомому поставщику 1,5 тысячи рублей, который и передал им пять литров водки. Для празднования компания сняла коттедж в Салмачах.

Ночью одной из студенток стало плохо, ей вызвали скорую. В компании утверждают, что у впавшей в кому девушки одна почка, поэтому ей стало плохо. Еще две студентки остаются в больнице. У всех участников вечеринки в крови обнаружили метанол. По информации Mash Iptash, почти вся компания проживает в Стерлитамаке. По последним данным, суррогатным алкоголем отравились 12 человек.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Генеральный прокурор России Игорь Краснов на фоне массовых отравлений заявил о необходимости ужесточить госконтроль за оборотом алкогольной продукции.