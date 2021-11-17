По делу об отравлении студентов в Казани задержали четырех человек

МВД: четыре человека задержаны по делу об отравлении студентов в Казани

В Татарстане полицейские задержали четырех подозреваемых по делу об отравлении студентов суррогатным алкоголем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Правоохранительные органы установили человека, у которого потерпевшие приобрели метанол, после чего были выявлены остальные сбытчики суррогата. Все четверо оказались жителями Казани.

С задержанными проводятся следственные действия.

Ранее 17 ноября сообщалось, что число госпитализированных студентов после вечеринки в Казани увеличилось до 15. 13 человек с отравлением метанолом находятся в Казани, одна пострадавшая — в Башкирии и еще одна девушка — в реанимации в Москве.

Инцидент произошел в поселке Салмачи. Компания из 19 человек в возрасте от 20 до 22 лет отдыхала в коттедже. Студенты забрали из багажника бутыль с незамерзающей жидкостью вместо емкости с алкоголем, после чего добавили в нее ароматизаторы и по ошибке выпили. Анализ показал наличие в жидкости метанола.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 238 («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») УК РФ.