Раскрыто состояние отравившихся поддельным алкоголем студентов в Казани

У находящихся в реанимации из-за отравления метанолом в Казани выявили нарушение зрения

У студентов, находящихся в реанимации из-за отравления поддельным алкоголем, врачи выявили нарушение зрения. Их состояние раскрыла заведующая отделением токсикологии Казанской городской клинической больницы №7 Алия Насибуллина, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Врач рассказала, что у тяжелых пациентов врачи наблюдают оттек зрительного нерва, их уже осмотрели офтальмологи. Насибуллина подчеркнула, что такие осложнения часто встречаются у отравившихся метанолом.

У остальных пациентов медики зафиксировали повышение метилового спирта в организме, сильную слабость, тошноту, рвоту и боли в животе.

Инцидент произошел в поселке Салмачи. Компания из 19 человек в возрасте от 20 до 22 лет отдыхала в коттедже и распивала суррогатный алкоголь — пятилитровую канистру водки без маркировки, купленную у неизвестного лица. Большая часть из них 16 ноября попала в больницу с признаками отравления метанолом.

Состояние отравившихся оценивается как среднее и тяжелое. СК возбудил уголовное дело.