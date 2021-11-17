Стала известна отравившая студентов в Казани жидкость

Стала известна жидкость, которую употребляли отравившиеся метанолом в Казани студенты. Ей оказалась «незамерзайка», сообщает Следственный комитет России (СКР) по Татарстану.

По данным следствия, студенты по ошибке забрали из багажника бутыль с незамерзающей жидкостью, после чего добавили в нее ароматизаторы и распили.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия и прилегающей территории, в ходе которого изъята бутыль из-под «незамерзайки». Проведенное исследование показало наличие в ней следов метанола», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в поселке Салмачи. Компания из 19 человек в возрасте от 20 до 22 лет отдыхала в коттедже и распивала суррогатный алкоголь — пятилитровую канистру водки без маркировки, купленную у неизвестного лица. Большинство 16 ноября попала в больницу с признаками отравления метанолом.

Состояние отравившихся оценивается как среднее и тяжело, врачи выявили у пострадавших нарушения зрения. СК возбудил уголовное дело.