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Число погибших от отравления суррогатным алкоголем на Урале увеличилось

Дмитрий Чукреев: на Урале число умерших от отравления метиловым спиртом возросло до 35
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Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Свердловской области увеличилось до 35. Об этом в среду, 3 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на координатора проекта «Народный контроль» Дмитрия Чукреева.

По его словам, четыре человека умерли в Екатеринбурге в минувшие выходные.

21 октября стало известно, что в Екатеринбурге число погибших от отравления метиловым спиртом увеличилось до 24. Ранее сообщалось о 18-ти погибших на Урале. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, 16 человек умерли в Екатеринбурге, один в Нижнем Тагиле и один в Ревде.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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