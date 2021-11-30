В РАН назвали способ ограничить распространение омикрон-штамма COVID-19

Чтобы предотвратить распространение омикрон-штамма COVID-19, нужно ограничить поездки россиян за рубеж. Такой способ защититься от новой мутации назвал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов, его цитирует ТАСС.

«Главное, что надо сделать, — это не выпускать из страны без прививки и отслеживать всех влетающих. Просто необходимо пускать за границу только вакцинированных людей, чтобы они нам ничего обратно не привозили, потому что они нам привезли уже все что только можно», — заявил Нетесов.

Вирусолог привел в пример Израиль, который прекратил авиасообщение со всеми странами на две недели. Специалист назвал такие ограничения перебором, но при этом подчеркнул, что, учитывая число стран, в которых обнаружен этот штамм, это можно назвать вынужденной мерой.

По словам Нетесова, появление омикрон-штамма вызывает серьезную обеспокоенность. Несмотря на то что он не изучен до конца, нужно перестраховаться и принять необходимые меры заранее, считает вирусолог.

Новый штамм COVID-19 под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в странах Европы. Во Всемирной организации здравоохранения признали этот вариант опасным и предупредили, что риск заражения новым штаммом у переболевших коронавирусом может быть выше. В Роспотребнадзоре заявили, что в России не зафиксировано случаев инфицирования омикрон-штаммом.