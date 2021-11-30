Премию лучших ресторанов мира впервые проведут в Москве

Премию лучших ресторанов мира по версии международного рейтинга The World’s 50 Best Restaurants впервые проведут в России. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Церемония награждения состоится в Москве в июле 2022 года. Ранее мероприятие проводили в Лондоне, Нью-Йорке, Мельбурне и Сингапуре, а в 2021 году площадкой премии выступил Антверпен. Тогда в рейтинг попали два московских ресторана — White Rabbit и Twins Garden, которые заняли 25-е и 30-е места в списке соответственно.

«Предполагается, что столицу посетят более двух тысяч профессионалов, гастрономических обозревателей, экспертов. Среди них будут шеф-повара, чьи рестораны попадут в список 50 лучших. Это мировые звезды сферы гастрономии. Вместе с ними в центре международного внимания будет и Москва», — заявил мэр города.

Помимо этого отмечается, что в июле в Москве организуют пятидневную тематическую программу для профессионалов и поклонников высококлассной кухни. «Ресторанная индустрия Москвы в последние годы уверенно заявляет о себе», — подчеркнул управляющий директор предстоящей премии Тим Брук-Уэбб (Tim Brooke-Webb).

The World’s 50 Best Restaurants — международный рейтинг ресторанов, который обновляется ежегодно с 2002 года на основе опроса шеф-поваров, рестораторов и ресторанных критиков по всему миру. В 2021 году первое место в списке занял ресторан Noma в Копенгагене. На второй строчке оказался Geranium, находящийся также в Копенгагене, а на третьей — Asador Etxebarri из испанского Ачондо.