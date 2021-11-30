Путин наградил погибшего на спецоперации бойца СОБР

Путин представил к награде бойца СОБР, погибшего в ходе спецоперации в Петербурге

Президент России Владимир Путин указом от 29 ноября посмертно наградил орденом Мужества бойца СОБР подполковника Евгения Захарова. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Захаров проходил службу в правоохранительных органах с 2003 года.

Ранее, 12 ноября, его представил к ордену Мужества за проявленную отвагу и верность служебному долгу глава Росгвардии Виктор Золотов.

Утром 9 ноября на Пулковском шоссе в Пушкинском районе города прошла спецоперация при участии сотрудников Следственного комитета России, МВД и Росгвардии. Силовики задерживали подозреваемых в телефонном мошенничестве. Один из злоумышленников был за рулем автомобиля Fiat Ducato — он сбил и переехал бойца СОБР, преградившего ему путь. От полученных ранений Евгений Захаров скончался на месте.

У погибшего остались жена и трое детей.

