Глава Росгвардии представил посмертно к ордену Мужества погибшего бойца СОБР

Золотов представил к награде бойца СОБР, погибшего в ходе спецоперации в Петербурге

Офицер специального отряда быстрого реагирования (СОБР) подполковник полиции Евгений Захаров, погибший 9 ноября в Петербурге при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников, представлен к государственной награде. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, глава Росгвардии Виктор Золотов представил бойца посмертно к ордену Мужества за проявленную отвагу и верность служебному долгу.

9 ноября на Пулковском шоссе проходила спецоперация с участием сотрудников Следственного комитета России, МВД и Росгвардии по поимке телефонных мошенников, которые занимались обманом граждан под предлогом помощи родственникам, попавшим в беду в ДТП. Один из подозреваемых — уроженец Волгограда Алексей Покрепо.

По версии следствия, он за рулем автомобиля Fiat Ducato насмерть сбил подполковника Захарова и скрылся. Его задержали по горячим следам. Он арестован по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.