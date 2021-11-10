Подозреваемого в гибели бойца СОБР в Петербурге арестовали на два месяца

Подозреваемого в гибели росгвардейца арестовали, несмотря на сотрудничество со следствием

Подозреваемого в гибели бойца СОБР Росгвардии в Петербурге арестовали на два месяца — об этом суд попросило следствие. Об этом в среду, 10 ноября сообщил «Интерфакс».

Прокурор такое ходатайство поддержал. Задержанный Алексей Покрепо возражал и отметил, что сотрудничает со следствием. Ему вменяют статьи 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, подозреваемый в телефонных мошенничествах Покрепо насмерть сбил бойца СОБР Росгвардии «Гранит», пытаясь скрыться на машине. Это произошло утром 9 ноября на Пулковском шоссе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Это была спецоперация с участием сотрудников Следственного комитета России, МВД и Росгвардии. Мероприятия были направлены на поиск и поимку телефонных мошенников, которые занимались обманом граждан под предлогом помощи родственникам, попавшим в беду, например, в ДТП.